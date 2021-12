08:08

La data è quella che tutti noi ormai abbiamo imparato a ricordare: il 6 dicembre. Da quel giorno, infatti, entrerà in vigore il Green pass rafforzato, ossia la certificazione che viene rilasciata solamente a chi sia stato completamente vaccinato oppure sia guarito dall’infezione da Covid-19. Il certificato non andrà scaricato nuovamente, si aggiornerà in automatico come Super green pass e sarà valido 9 mesi.

Il Governo, spiega Corriere.it, sta dunque modificando l’app C-19 di controllo, in modo che si possa capire se chi presenta il Green pass è stato vaccinato oppure ha solo il risultato negativo di un tampone.



Cosa succede in fascia bianca

Ecco, dunque, come cambiano le regole per fascia di colore.

Occorre subito dire che il Super green pass consentirà di tenere le attività tutte aperte, senza limitazioni di orario in zona bianca. Il documento rafforzato sarà però necessario per accedere ai luoghi chiusi come ristoranti, cinema, teatri ma anche feste e cerimonie pubbliche, discoteche e stadi. Chi ha fatto solo il tampone, e dunque nonè in possesso del Green pass rafforzato, potrà comunque andare a lavorare, prendere i mezzi pubblici, ma anche treni e aerei, andare nelle palestre e nelle piscine, sciare, entrare in albergo e andare nei ristoranti all’aperto. In zona biamca resterà comunque l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso.



Mascherine all'aperto in zona gialla

Obbligo che verrà esteso anche all’aperto in caso di passaggio in zona gialla. Sempre nelle aree di questo colore chi ha il Green pass rafforzato potrà stare al ristorante al chiuso senza limite di persone ai tavoli e andare in discoteca.



Diverso il caso di passaggio in fascia arancione. In questo caso chi non ha il Super green pass non potrà uscire dal Comune di residenza se non – specifica Il Corriere della Sera – per motivi di necessità e urgenza.

Tutte le attività rimarranno comunque aperte, ma quelle per cui - fino all’entrata in vigore del nuovo decreto - era prevista la chiusura saranno accessibili soltanto per chi è vaccinato o guarito.

Le regole di ingresso per i possessori dell documento 'rafforzato' sono le stesse che valgono per la zona bianca; potrà, dunque, avere libero accesso a tutti i luoghi del divertimento, potrà usufruire degli impianti di sci, entrare nelle fiere, andare alle terme o nei parchi di divertimento.



Infine l’ultima fascia, quella in cui si spera di non finire mai più: quella rossa. Dal 6 dicembre le nuove regole nel caso di questa fascia di colore valgono per tutti, anche per chi ha il Super green pass. Non si potrà uscire dal comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza. I ristoranti e i bar saranno chiusi e saranno consentiti soltanto l’asporto e la consegna a domicilio.



Chiusi anche i negozi tranne supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e quelli con codice Ateco consentito.