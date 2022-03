Trenord, sciopero del personale martedì 8 marzo: possibili cancellazioni

21:00

Martedì 8 marzo la circolazione la circolazione dei treni regionali, suburbani Trenord e del collegamento aeroportuale Malpensa Express potrà subire limitazioni e cancellazioni, a causa dello sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie del vettore. Lo riferisce una nota della società ferroviaria.

Le corse saranno garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In particolare, precisa la nota, la mattina viaggeranno i treni in partenza dopo le 6 e con arrivo programmato entro le 9; nella fascia pomeridiana viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 18.



Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.



Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della app e del sito Trenord. Il vettore ferroviario invita i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.