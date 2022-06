Il ritorno di Gulf Air, voli su Milano e Roma

di Alberto Caspani

12:24

Cinque voli Milano Malpensa-Manama (di cui 2 via Roma) e altri due diretti da e per Roma Fiumicino. Sono il regalo speciale con cui Gulf Air, compagnia di bandiera del Regno del Bahrain (rappresentata da Rephouse Gsa), celebra nel 2022 il 50° anniversario dall’avvio delle relazioni bilaterali fra l’arcipelago del Golfo Arabo e l’Italia.

“I servizi da Milano sono attivi dal 1° giugno scorso - ha dichiarato il capitano Waleed AlAlawi, acting ceo di Gulf Air - e hanno l’obiettivo di rafforzare scambi sia business che turistici, favorendo inoltre il ruolo hub dei rispettivi aeroporti”.



Degli 11.1 milioni di visitatori registrati in Bahrain prima dell’avvento della pandemia, ben l’88.4% risulta infatti di origine saudita. “Il nostro Paese punta a proporsi come novità di mercato - ha evidenziato Naser M. Y. Al-Belooshi, ambasciatore del Bahrain in Italia - incrementando il contributo del turismo al GDP nazionale dal 6.9% del 2021 all’11.4% entro il 2026”.