Il B737Max 10 potrebbe non decollare mai. Dave Calhoun, amministratore delegato di Boeing, in un’intervista ad Aviation Week ha ammesso che potrebbe essere costretto ad annullare il programma B737Max 10, il modello con la gittata e l'apertura alare più lunghe del 737.

La scadenza per capire se il progetto è realizzabile è stata fissata in dicembre.

Come riportato da Preferente, il 737Max 10 è l'ultima versione del 737, che sfrutta al massimo le capacità di questo modello. Boeing ha infatti deciso di non avviare lo sviluppo di un aereo completamente nuovo per competere con l'A321 di Airbus e ha optato per sfruttare al meglio il 737. Ma i tempi sono cambiati e il rischio è che la Federal Aviation Administration non certifichi il nuovo modello.



In ogni caso, Calhoun spera che lo sviluppo del 737Max 10 non venga annullato.

Dopo dicembre, se la certificazione non fosse ottenuta, Boeing dovrebbe apportare all'aereo delle modifiche, che, soprattutto, avrebbero l'inconveniente di richiedere una formazione specifica per i piloti.