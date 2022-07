Sea ed easyJet, accordo per una gestione più sostenibile degli scali milanesi

11:39

Sea ed easyJet hanno siglato un accordo di collaborazione per una gestione più efficiente e sostenibile delle operazioni aeroportuali negli scali milanesi.

L’accordo nasce dalla consapevolezza che, per diventare realmente sostenibile, il trasporto aereo necessiti di un graduale processo di decarbonizzazione. A ciò si aggiunge la convinzione comune che raggiungere l’obiettivo di un volo a zero emissioni entro il 2050 richieda lo sforzo congiunto di tutta la filiera.



Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, ha spiegato: “La decarbonizzazione dell'aviazione rappresenta uno sforzo trasversale all’intero settore che tutte le parti coinvolte devono intraprendere in maniera congiunta. Aderendo alla campagna Race to Zero delle Nazioni Unite lo scorso anno, easyJet ha confermato il suo impegno di voler raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. La compagnia ha inoltre recentemente annunciato un target intermedio di riduzione delle emissioni di CO2 del 35% rispetto all'anno fiscale 2020, da raggiungere entro il 2035. L'accordo con Sea dimostra la volontà di easyJet di voler ricercare continuamente modi per rendere le proprie operazioni sempre più sostenibili e di volerlo fare lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti”.

Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, ha aggiunto: “Sea, da tempo impegnata nella tutela dell’ambiente, è consapevole che se si vuole centrare l’obiettivo di un trasporto aereo a emissioni zero entro il 2050, occorre accelerare le iniziative e moltiplicare le collaborazioni. Questo accordo con easyJet, prima compagnia aerea per voli e passeggeri a Malpensa, permetterà di fare un salto di qualità su vari fronti impattanti la sostenibilità ed in particolare sulla progressiva introduzione di carburanti sostenibili".