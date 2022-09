Ryanair e Wizz Air, nuovi record di traffico nel mese di agosto

15:43

Non si arresta la scalata di Ryanair e Wizz Air in questa stagione estiva, anche se con numeri ragionevolmente differenti. La low cost guidata da Michael O’Leary ha nuovamente superato il record assoluto in un solo mese ad agosto, con un dato di traffico pari a 16,9 milioni di passeggeri, centomila in più rispetto al mese precedente. Ottimo anche il dato del load factor che ha raggiunto il 96 per cento.

Netta crescita anche per il vettore ungherese che ha sfiorato i 5 milioni di passeggeri (quasi il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno) con un fattore di riempimento del 90,5 per cento.