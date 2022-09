Wizz Air chiude i tre mesi estivi con 13 milioni di passeggeri

10:55

Quasi tredici milioni di passeggeri trasportati, con un incremento anno su anno del 76 per cento. E’ questo il risultato dei mesi estivi per Wizz Air, che capitalizza così il potenziamento del network per l’alta stagione contraddistinto da 63 nuove rotte grazie all’ingresso in flotta di 13 aerei aggiuntivi.

“I tre mesi sono stati un altro entusiasmante periodo di espansione – sottolinea il network officer Evelin Jeckel -, con alcuni importanti punti salienti, tra cui l'annuncio di 20 nuove rotte da tutta Europa verso l'Arabia Saudita e il lancio dei voli Wizz Air Abu Dhabi per il Kuwait e le Maldive da ottobre”.



Tra i principali obiettivi dei prossimi mesi, si legge su ttgmedia, il potenziamento del mercato britannico.