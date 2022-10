Virgin Atlantic, stop al volo su Hong Kong

21:00

Virgin Atlantic non collegherà più Heathrow a Hong Kong. La compagnia ha anche annunciato la chiusra dei suoi uffici nella città asiatica a causa delle difficoltà operative legate alla chiusura dello spazio aereo russo.

Come riporta ttgmedia.com, i tempi di volo del collegamento tra Londra e Hong Kong sarebbe aumentato di 60 minuti, mentre per il ritorno l'incremento è di un'ora e 50 minuti.



Il vettore dunque non riprenderà le operazioni a marzo; la sospensione era arrivata a dicembre 2021. I clienti che hanno già prenotato un volo su questa rotta riceveranno il rimborso, il voucher o il cambio prenotazione su una rotta Virgin Altantic alternativa.