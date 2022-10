Aer Lingus torna a volare sul Connecticut, collegamenti su Linate

14:45

Aer Lingus continua a ripristinare il network internazionale. La compagnia annuncia la ripresa dei voli sullo scalo di Hartford, in Connecticut, con frequenze giornaliere da Dublino. Sull'Italia, la compagnia offrirà un collegamento giornaliero da Linate.

I voli da Dublino verso il Connecticut riprenderanno il 26 marzo 2023 e rappresentano la sedicesima rotta transatlantica da Dublino.



"Con l’aggiunta di nuove rotte transatlantiche nel programma di Aer Lingus - affemra Lynne Embleton, ceo della compagnia -, offriamo ai clienti irlandesi ed europei l'accesso a città e regioni strategiche degli Stati Uniti. I voli giornalieri per Hartford porteranno i viaggiatori al centro del Connecticut, sede di aziende internazionali, della Yale University e di rinomate attrazioni turistiche. Aer Lingus prosegue i suoi piani di espansione in Nord America, aumentando il numero di rotte transatlantiche dal suo hub di Dublino. Il riavvio del volo giornaliero per l'aeroporto internazionale di Bradley è l'unico servizio diretto con l'Europa, confermando la capacità di Aer Lingus di collegare i clienti europei con il Nord America".