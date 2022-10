Finnair aggiunge un volo su Tokyo Haneda dal 30 ottobre

11:04

Finnair torna a investire sul Giappone raddoppiando il servizio su Tokyo da Helsinki con un secondo volo sull’aeroporto di Haneda che debutterà il prossimo 30 ottobre e avrà una frequenza giornaliera.

"Il lancio dei voli Finnair per Tokyo-Haneda segna una pietra miliare nella ripresa dei servizi verso il Giappone e l'Asia – ha sottolineato la compagnia -. Sappiamo che i clienti apprezzeranno il ritorno della rotta settentrionale più breve tra Europa e Giappone anche con la chiusura dello spazio aereo russo e collegamenti rapidi tra i voli nel nostro hub di Helsinki".



Con il nuovo volo Finnair punta a catturare anche un’ampia fascia di mercato europeo attraverso i voli in connessione, in particolare dal Regno Unito. Il volo sarà operato utilizzando un A350-900 configurato in tre classi di servizio.