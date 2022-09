Finnair, biglietti volo+treno per chi viaggia da e verso l’Italia

12:00

Finnair lancia un nuovo servizio per i passeggeri in viaggio su Roma. Coloro che prenoteranno nelle agenzie di viaggi tramite Gds potranno aggiungere al biglietto del volo quello ferroviario da e verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

In questo modo i clienti del vettore potranno raggiungere dai due scali oltre 25 stazioni italiane, per poi volare verso la Finlandia o altre destinazioni del network di Finnair, via Helsinki.



Per prenotare insieme un volo Finnair e i biglietti del treno, è sufficiente cercare nel Gds le tariffe AY per una delle stazioni ferroviarie. Le tariffe AY per la classe di viaggio selezionata saranno visualizzate come per qualsiasi collegamento aereo. Per effettuare il check-in e accedere al biglietto ferroviario, sarà poi necessario accedere alla pagina AccesRail Check-in.



Prima del viaggio, bisognerà stampare il biglietto del treno o salvarlo sul proprio dispositivo mobile. Il Pnr conterrà un messaggio Ssr con queste informazioni. Dopo essere arrivati all'aeroporto di Roma Fiumicino, i passeggeri potranno così recarsi alla stazione ferroviaria e salire sul treno.