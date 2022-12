Ritorno a Cuba, dopo American anche Delta riprende i voli

08:47

Dopo American Airlines, che ha recentemente ricominciato a operare i collegamenti verso cinque diversi aeroporti, anche Delta Airlines ha annunciato che riprenderà il suo servizio per Cuba nel 2023. La rotta prenderà il via il 10 aprile del prossimo anno con due voli diretti giornalieri da Miami a L’Avana e sarà operata con A320 configurati con la First Class e la Delta Comfort.

I primi voli per Cuba operati da Delta risalgono al 2016, come spiega Travel Trade Caribbean, ma la pandemia aveva messo uno stop al servizio. “Entro la prossima estate - spiega una nota del vettore - ripristineremo tuitta la rete di collegamenti”.



Altre quattro compagnie aeree effettuano 147 voli settimanali dagli Stati Uniti a Cuba a partire dallo scorso novembre. Si tratta di American Airlines, JetBlue, United Airlines e Southwest Airlines. American Airlines ha il più grande programma per l'isola, con 84 voli settimanali e 14.539 posti disponibili.