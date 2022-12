Air Corsica: nel 2023 raddoppio della stagionalità per il Roma-Ajaccio

12:27

Non solo conferma per il volo Roma-Ajaccio nel 2023, ma anche una stagionalità molto più lunga, pur mantenendo la doppia frequenza settimanale. C’è soddisfazione in casa di Air Corsica per i risultati ottenuti nell’anno in corso, con numeri ormai prossimi al 2019, e tra le rotte che hanno performato meglio c’è anche quella sulla Penisola, apprezzata non soltanto dal pubblico italiano, ma anche dai corsi in viaggi sulla Capitale.

In un’intervista pubblicata su Italiavola, il presidente della compagnia Luc Bereni ha anticipato che per la prossima stagione estiva la rotta italiana verrà aperta già a giugno per poi terminare a fine settembre, con il raddoppio di fatto della durata. Inoltre verrà introdotto il nuovo Atr 72/600, in grado di trasportare due passeggeri in più rispetto a quello usato quest’anno.