Air Corsica torna sull'Italia, volo Roma-Ajaccio per l'estate

11:14

Sarà operativo nei mesi di luglio e agosto con due frequenze alla settimana il volo tra Roma Fiumicino e Ajaccio operato da Air Corsica. Per la compagnia si tratta di un ritorno sulla Penisola dopo una lunga pausa.

La new entry fa parte di un più ampio potenziamento del network deciso dal vettore con l’ingresso nella summer di ben 12 nuove rotte internazionali. Oltre a Roma, si legge su Italiavola, verranno effettuati voli anche su Vienna, Salisburgo, Charleroi, Londra, Goteborg e Zurigo tra gli altri.



“Il nuovo programma presentato per l’estate 2022 – ha sottolineato il presidente Luc Bereni - posiziona la compagnia come il vettore leader che opera voli internazionali dalla Corsica in termini di nomi di linee e numero di paesi direttamente collegati alla nostra isola”.