Una compagnia aerea sarda sul modello di Air Corsica: la proposta di Solinas a Draghi

12:26

Una compagni aerea sul modello di Air Corsica che utilizzi gli aerei attualmente dismessi di Alitalia e il personale in cassa integrazione di Air Italy. È questa la proposta di cui ha discusso in un incontro telefonico il presidente della regione Sardegna Christian Solinas con il premier Mario Draghi.

Dalla regione si cerca di accelerare per trovare una soluzione per fare rinascere un vettore sardo, anche in considerazione del fatto che con lo stop di Alitalia dal 15 ottobre verrà a mancare il soggetto numero uno per la continuità territoriale sull’isola.



Sulla nuova proposta le prime reazioni spaziano dall’incoraggiamento allo scetticismo. I sindacati premono perché si trovi qualunque soluzione in grado di ridare lavoro agli ex dipendenti di Air Italy, ma permangono dubbi sulla possibilità che si possa mettere in piedi una compagnia aerea in tempi brevi come sarebbe necessario. Nessuna decisione comunque al momento è stata ancora presa.