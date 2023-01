Volotea cresce in Sardegna: opererà i voli in continuità territoriale

10:27

Volotea ha accettato oggi di operare i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino in continuità territoriale, senza compensazione economica. Il vettore ha poi confermato la volontà di presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale, senza ricevere compensazione.

“Volotea - racconta Carlos Muñoz, presidente e fondatore del vettore - è attiva in Sardegna sin dal suo esordio; ha dapprima riconfermato l’importanza del mercato sardo attraverso la creazione, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, delle basi di Cagliari e Olbia, e ora è determinata nel proseguire i suoi piani di sviluppo”.



I progetti per l'isola

E attribuisce il merito dell’ottimo esito delle performance di Volotea in Sardegna a tutti gli equipaggi della compagnia sull’isola, “più di 120 persone fra assistenti di volo e piloti, che con dedizione si impegnano ogni giorno nel proprio lavoro, regalando ai passeggeri un’esperienza di volo sempre più piacevole e confortevole”.



I piani di sviluppo del vettore prevedono un’ulteriore crescita a Olbia e Cagliari: Volotea è al lavoro con i vertici delle società di gestione dei due aeroporti sardi per annunciare l’avvio di nuove rotte.