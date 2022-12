Volotea apre 3 nuovi voli su Olbia per l’estate: Lille, Barcellona e Firenze

15:35

Tre nuovi voli per la summer di Volotea in Sardegna. Il vettore ha infatti annunciato 3 nuove rotte da e per Olbia che debutteranno il 21 aprile con un collegamento dall’aeroporto sardo a Lille, in Francia.

A seguire, dal 26 maggio debutterà il collegamento fra Olbia e Barcellona, mentre dal 27 maggio si aprirà il volo fra Olbia e Firenze.



Il collegamento per Lille avrà 1 frequenza a settimana, ogni venerdì, e prevede un’offerta complessiva di più di 9.100 posti, pari a 58 voli. Per Barcellona è prevista una frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Infine, si potrà decollare alla volta di Firenze 5 volte alla settimana - ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica -, con un’offerta totale di oltre 31.500 posti e 202 voli.



Il vettore è operativo sull’aeroporto di Olbia anche in inverno. “Oltre ai voli in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate – dice Valeria Rebasti (nella foto), country manager Italy & Southeastern Europe - , durante il periodo invernale Volotea collega lo scalo di Olbia con Venezia, Verona, Bologna e Torino”.



Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 13 in Italia (Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Verona e Firenze ) e 7 all’estero, in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Nantes, Strasburgo, Lille ) e Spagna (Barcellona).