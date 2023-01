di Alberto Caspani

08:35

Air India riavvicina Milano e New Delhi. Dopo due anni di stop causa Covid19, la compagnia del gruppo Tata - che oggi include pure le low cost Air India Express, Air Asia e la full service Vistara in joint-venture con Singapore Airlines - torna a volare sulla rotta fra Malpensa e la capitale indiana dal 1° febbraio.

“Il collegamento no-stop è previsto quattro volte la settimana - spiega Nalin Bhatnagar (nella foto), deputy general manager commercial Air India - e sarà operato da un Boeing787-8 in comode fasce orarie per entrambe le tratte: partenza da Milano alle 20 con arrivo a Delhi alle 8 del giorno successivo (mercoledì, venerdì, domenica, lunedì), mentre alle 14.20 da Delhi con arrivo a Milano alle 18.30 (mercoledì, venerdì, domenica, lunedì)".



Ma non basta: "Su sollecito del Consolato indiano in Italia - aggiunge il manager -, stiamo inoltre valutando l’attivazione di un volo fra Milano e Mumbay, visto le crescenti richieste di viaggi business per le due capitali d’affari, ma anche su Amritsar”.



Con l’avvio il 18 febbraio dei collegameni Vienna-Delhi e dal 1° marzo Copenhagen-Delhi, Air India garantirà 79 voli giornalieri in Europa, con possibilità di estensione sia attraverso il network domestico che verso l’est e il sud-est asiatico, Australia inclusa.