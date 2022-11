Air India, in programma la ripresa dei voli su Malpensa

12:14

A partire dal prossimo 1 febbraio, Air India tornerà a volare dall'India a Milano Malpensa.

La notizia, come riporta Teleborsa, prevede che lo scalo lombardo sia una delle destinazioni che la compagnia aerea indiana si appresta a riattivare da Nuova Delhi.

Sempre da Nuova Delhi, dovrebbero essere ripristinati anche i colegamenti diretti a Vienna e a Copenhagen.



Da Mumbai, invece, riprendono i voli per New York Jfk, effettuati a bordo di aeromobili B777-200LR, Parigi e Francoforte utilizzando i B787-8 Dreamliner.

Intanto, Air India offre già, attualmente, quattro voli settimanali per lo scalo di Newark Liberty.