Doppio volo sull'Italia per la low cost indiana SpiceJet: da Amristar a Milano Bergamo e Roma

12:30

Si avvicinano ulteriormente Italia e India. La compagnia low cost SpiceJet ha infatti attivato due rotte da Amristar su Milano Bergamo e su Roma Fiumicino, la prima con tre frequenze alla settimana e la seconda con due.

Si tratterà di un collegamento con uno scalo intermedio a Tblisi, in Georgia, che verrà effettuato utilizzando un Boeing 737 Max della flotta del vettore indiano. Per la compagnia si tratta del primo collegamento diretto con l’Europa.



Fino all’attivazione la tratta veniva già operata da SpiceJet con alcuni collegamenti charter, ma il buon andamento della domanda ha spinto la low cost a fare il grande passo trasformandoli in voli di linea.