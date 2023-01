Save e il sogno degli air taxi: presentato il progetto del primo vertiporto

16:32

I taxi aerei in Veneto? È pronto al decollo piano di Mobilità Aerea Avanzata (Advanced Air Mobility) del Gruppo Save.

Questa mattina, all’aeroporto Marco Polo di Venezia, è stata presentata la proposta per la realizzazione del primo vertiporto della regione, a Chioggia.



La collaborazione con il Comune farà da apripista alle iniziative che il Sistema aeroportuale del Nord Est ha elaborato, in linea con il Piano Strategico Nazionale 'Advanced Air Mobility - AAM (2021-2030)' pubblicato da Enac.



Le tappe

La roadmap per la realizzazione del piano di mobilità aerea avanzata del Gruppo Save si snoda su un arco temporale di tre anni e prevede la costituzione di tavoli di lavoro tra loro complementari, con la partecipazione di Enac e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati tra cui Enav, Regione Veneto, sviluppatori e operatori del volo con droni.



In particolare, per lo sviluppo dell’attività di airtaxi, il Gruppo Save partecipa alla società UrbanV, costituita a ottobre 2021 con Aeroporti di Roma, Aeroporto di Bologna e Aeroporti della Costa Azzurra. Un progetto di mobilità sostenibile che prevede l’impiego di droni a energia elettrica, per lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione di vertiporti.



I piani

Secondo i piani, l’aeroporto di Venezia, terzo hub intercontinentale italiano, ospiterà due vertiporti: il primo nell’area landside per connettere il Nord Est dell’Italia, il secondo nell’area airside, con la previsione di movimentare intorno ai 340mila passeggeri all’anno.



Il piano di mobilità aerea avanzata prevederà un sistema di oltre una decina di vertiporti che, partendo da Venezia, collegheranno tutto il Nord Est arrivando a lambire i territori di Cortina, Brescia e Bologna.



La nuova infrastruttura si pone l’obiettivo di incrementare i flussi turistici e i servizi per i cittadini, accrescendo le potenzialità della città di Chioggia in termini di accessibilità (perché più facilmente raggiungibile da turisti e non solo); intermodalità (entrando la Città a far parte di un network interconnesso); sicurezza e riduzione del traffico stradale; rapidità di consegna di merci, tra cui anche del materiale sanitario, e di sviluppo del business logistico.