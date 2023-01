Al via ‘Events for future’, gli attori del Mice a confronto a Roma

15:08

Due giornate di networking dedicate al mondo Mice a Roma, oggi e domani presso lo Starhotels Michelangelo con ‘Events for future’ con un gruppo di eccellenze italiane di cui fanno parte Ita Airways, Msc Crociere, Gruppo First Travel, Starhotels, Airplus International ed Ediman.

L’evento fa seguito al successo di "Restarting Mice", l’iniziativa di rilancio del settore del maggio 2021 e vede la partecipazione delle principali agenzie italiane insieme a rappresentanti delle istituzioni del turismo e alle principali testate giornalistiche, per discutere di future strategie, priorità e prossimi traguardi.



“Questo incontro - afferma Tommaso Fumelli (nella foto), direttore vendite Italia Ita Airways - è espressione della necessità del settore di dialogare e di confrontarsi con le istituzioni per il rilancio del comparto dopo anni complicati, al fine di confermare il turismo come risorsa fondamentale per un Paese che non deve farsi sfuggire le opportunità future”.



E per quanto riguarda strettamente la compagnia aerea afferma: “Ita Airways in considerazione del forte sviluppo e delle prospettive di crescita del traffico Mice ha recentemente introdotto un’offerta rivolta a questo segmento, con team dedicato e condizioni tailor made”.

Paola Trotta