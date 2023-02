Volotea ed Eurowings verso l’accordo commerciale per 140 rotte

14:45

Volotea ed Eurowings hanno firmato un protocollo d’intesa per un accordo di vendita reciproca che interesserà 140 rotte operate da entrambi i vettori, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione.

La partnership commerciale prevede la vendita, su entrambi i siti delle compagnie, delle rispettive rotte del network europeo. E per Volotea rappresenta lo sbarco in un nuovo mercato iniziando a proporre, per la prima volta in Germania, voli commerciali. Allo stesso tempo Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa, ha intenzione di aprire i propri canali di vendita a Volotea, offrendo così destinazioni di piccole e medie dimensioni in Francia e in Italia.



I collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea, che collegheranno Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes, in Francia, e Firenze e Verona. Queste nuove rotte avranno due frequenze settimanali, con una capacità di circa 60mila posti.