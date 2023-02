Ita Airways, terza frequenza giornaliera su New York da Roma Fiumicino da giugno

10:20

Incremento dell’offerta sugli Stati Uniti in arrivo anche per Ita Airways. A partire dal mese di giugno infatti la compagnia aggiungerà una frequenza giornaliera al volo Roma-New York, rispondendo così alle azioni messe in atto dai competitor Usa.

Il nuovo collegamento partirà nella prima parte della mattinata dallo scalo di Fiumicino, conferma la compagnia a TTG Italia, e arriverà nella stessa fascia oraria da New York Jfk. Per il volo verrà utilizzato un A330 della flotta.



L’operativo estivo sugli Stati Uniti di Ita Airways si compone quindi ora di tre voli giornalieri su New York da Roma Fiumicino, da dove decolleranno anche i voli su Miami, Boston, Los Angeles, San Francisco e Washington. Da Milano Malpensa rimane attiva invece la rotta sul Jfk.