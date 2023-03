Via le restrizioni, ma i cinesi non viaggiano in Europa

14:45

Non è solo una questione di restrizioni. Nonostante siano di fatto cadute tutte le limitazioni ai viaggi per i turisti cinesi, i viaggiatori del Dragone non hanno ricominciato a visitare l'Europa.

Secondo quanto riporta preferente.com i flussi dalla Cina verso le destininazioni internazionali sono solo al 20% rispetto al 2019.



Non solo: anche gli spostamenti interni sembrano essere al di sotto dei volumi pre pandemia, anche se si parla comunque di un recupero dell'80%.



La principale low cost cinese, Spring Airlines, ha affermato che la maggior parte dei vettori vola con aerei ancora semivuoti. Ma nei prossimi mesi la situazione dovrebbe cambiare.



Le cause sarebbero diverse: prima di tutto tre anni di dure restrizioni che hanno fatto leva sui timori del contagio. E le paure non sono svanite immediatamente insieme all'allentamento delle misure. A questo si aggiungono le regole per le compagnie aeree che, sebbene più leggere rispetto a prima, restano impegnative per i vettori.