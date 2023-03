Icelandair: il volo Reykjavik-Roma confermato anche per l’inverno 23/24

10:21

C’è anche la novità della ‘promozione’ del volo Reykjavik-Roma da stagionale ad annuale nel nuovo orario invernale annunciato da Icelandair. Il vettore islandese metterà in campo un forte incremento dell’offerta a livello generale, con un aumento della capacità di oltre 20 punti percentuali. Per il volo sull’Italia ci saranno tre frequenze alla settimana. Confermate dopo l’estate anche le rotte per Barcellona, Raleigh Durham, Baltimora e Vancouver.

“A causa della forte domanda dei clienti – ha spiegato il chief revenue officer Tomas Ingason -, stiamo introducendo il nostro programma invernale più ampio fino ad oggi. Siamo stati in grado di estendere le rotte precedentemente stagionali ai servizi per tutto l'anno e aumentare le frequenze su altre rotte in tutta la rete per la stagione invernale 23/24”.



Tra le rotte che vedranno un incremento delle frequenze molto spazio verrà dato al Nord America, con più voli su New York, Boston, Chicago e Minneapolis.