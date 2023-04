easyJet, doppia new entry in Italia: voli su Lourdes e Cipro

15:35

Coppia di nuove rotte sull'Italia per l'estate di easyJet. La compagnia aerea ha inaugurato venerdì scorso, 31 marzo, i collegamenti da Milano Malpensa a Lourdes. Il collegamento, come si legge in una nota del vettore, sarà operata per tutta la stagione, fino a fine ottobe, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Sabato scorso, primo aprile, è invece partito per la prima volta il volo da Venezia a Lamanca (Cipro). I collegamenti sulla direttrice saranno operati due volte la settimana, ogni martedì (o mercoledì, a seconda dei mesi) e sabato fino al termine dell'estate.



Con questa seconda novità salgono a 21 le rotte operate dalla low cost arancione sullo scalo di Venezia, collegato anche con le isole di Rodi, Kos e Mykonos, oltre alle città di Dubrovnik, Londra, Berlino, Amsterdam e Parigi.