Jet2.com, più voli verso l’Italia da Stansted per l’estate

15:08

Jet2.com accresce gli impegni sulla Penisola per la stagione estiva. Dal mese di luglio la compagnia aerea potenzierà i collegamenti verso Roma e aumenterà le frequenze verso la Sicilia dall’aeroporto di Stansted, dove prevede di basare un ulteriore aeromobile per far fronte alla domanda dell’alta dell’alta stagione.

Secondo quanto si apprende da ttgmedia.com, nei piani del vettore ci sarebbe infatti l’inserimento nello schedule di 2 voli settimanali verso l’isola del Sud Italia. I collegamenti saranno operati fino alla fine di settembre.



Jet2holidays offrirà inoltre pacchetti vacanza nella Capitale e in Sicilia.



Il potenziamento del network verso lo Stivale si inserisce in un piano di rafforzamento degli impegni su tutta l’area del Mediterraneo, che per la summer prevede l’attivazione di collegamenti verso Atene e l’aumento dei voli su Maiorca, Ibiza, Faro, Creta, Minorca e Kalamata.