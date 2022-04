Jet2.com e Jet2holidays ampliano l'estate italiana: new entry Sicilia e Sardegna

11:59

Decolleranno il 1 maggio dagli aeroporti di Manchester e Stansted i voli di Jet2.com e Jet2holidays per Sardegna e Sicilia. La compagnia aerea e l’operatore esordiscono sulle due isole programmando ogni domenica collegamenti per la Sardegna da Manchester, con una frequenza che aumenterà fino a due voli la settimana dal 23 luglio al 24 settembre. Da Stansted i voli domenicali saranno invece operati dal 15 maggio al 16 ottobre.

Per quanto riguarda la Sicilia, dall’aeroporto di Leeds Bradfort - hub di Jet2.com nello Yorkshire - decolleranno ogni mercoledì i voli per l’isola, operati dal 4 maggio al 26 ottobre, mentre Manchester avrà fino a due collegamenti settimanali dal 7 maggio al 29 ottobre e da Stansted si potrà partire alla volta della Sicilia ogni domenica dal 1 maggio al 30 ottobre.



I pacchetti vacanza

I pacchetti vacanza in Sicilia con Jet2holidays, spiega TTG Media, comprendono soggiorni a Taormina, Taormina Mare, Giardini Naxos, Siracusa, Cefalù e Campofelice Di Roccella. Tra le destinazioni dei resort sardi, invece, ci sono Porto Cervo, Baia Sardinia, Budoni, San Teodoro, Cannigione, San Pantaleo, Orosei e Pittulongu, oltre a proposte di city break a Olbia.



“Stiamo ampliando in modo significativo la nostra offerta italiana – sostiene Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays - e i riscontri sono molto soddisfacenti”. Il t.o. ha in programmazione, oltre a Sicilia e Sardegna, pacchetti incentrati su Napoli, Pisa, Roma, Venezia e Verona.