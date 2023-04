12:15

Ita Airways fa squadra con Aeroporti di Roma e Trenitalia per la mobilità integrata e sostenibile. Le tre società hanno sviluppato un nuovo prodotto ‘treno+aereo’, che consentirà ai viaggiatori di acquistare un unico biglietto per raggiungere con l'Alta velocità lo scalo romano e da lì imbarcarsi su un volo del vettore.



Check-in in stazione

Grazie alla tecnologia Accessrail, sarà così possibile prenotare le tratte aeree e ferroviarie in un'unica soluzione e raggiungere da qualsiasi città con Trenitalia lo scalo di Fiumicino. Qui sarà possibile salire a bordo di Ita effettuando il check-in direttamente nella stazione ferroviaria dell’aeroporto, presso i banchi dedicati.

I bachi check-in accoglieranno sia i passeggeri Ita che raggiungeranno la stazione a bordo del Frecciarossa, sia chi abbia viaggiato con il Leonardo Express, in congiunzione con un treno Alta Velocità fino a Roma Termini.