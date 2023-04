Sas: crolla il valore delle azioni in Borsa. Tutte le ipotesi in campo

12:10

E’ un futuro sempre più incerto quello di Sas Scandinavian. La situazione finanziaria della compagnia ha ricevuto un altro duro colpo nelle ultime due giornate in Borsa quando il titolo ha perso prima il 10 per cento del suo valore e poi ieri oltre il 30 per cento.

Un allarme chiaro quello degli investitori dopo che anche il primo trimestre di quest’anno è stato segnato da perdite ingenti pari a 2,4 miliardi di corone dopo il precedente rosso da 1,3 miliardi che aveva indotto la compagnia a ricorrere al Chapter 11.



Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte dei vertici, mentre sulla stampa scandinava gli analisti del settore ipotizzano un possibile delisting in Borsa e il passaggio di mano del controllo al Governo danese insieme al fondo Apollo.