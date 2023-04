La Compagnie festeggia il primo anno della Milano-NY

di Gaia Guarino

21:00

Il Milano-New York de La Compagnie spegne la sua prima candelina e porta a casa i risultati di una scommessa che a oggi può definirsi vinta. Un debutto italiano di successo celebrato attraverso un'iniziativa quanto mai originale, invitando l'illustratore Ale Giorgini a realizzare un’opera che potesse raccontare creativamente il legame simbolico tra le due città.

In occasione di un evento organizzato a bordo, come si legge in una nota, i viaggiatori hanno ricevuto una copia autografata dell’illustrazione e incontrato l'artista. “L’approccio creativo e l’offerta smart de La Compagnie ci posizionano come una società moderna, indipendente e flessibile commenta Christian Vernet, Ceo de La Compagnie -. Valori - conclude - che si riflettono anche nella scelta delle nostre tratte aeree e nello specifico nello spirito di due città vibranti e all’avanguardia come Milano e New York".