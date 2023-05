Heathrow, sciopero nei giorni dell'incoronazione: possibili ritardi e disagi

14:10

A Heathrow dipendenti e azienda non hanno ancora trovato un accordo sui salari. Le parti sociali proseguono dunque con le azioni di protesta, che riguarderanno anche i giorni in cui Londra sarà sotto i riflettori del mondo per l'incoronazione.

Come riporta travelmole.com nello scalo sono comparti avvisi che avvertono di possibili ritardi nelle operazioni di sicurezza a causa dell'azione sindacale. Ma la direzione di Heathrow controbatte affermanco che i passeggeri possono contare sul regolare svoglimento dell'attività.



Lo sciopero durerà 3 giorni e sarà seguito da altre agitazioni dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio.