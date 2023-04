Heathrow ancora in perdita, ma i conti migliorano

19:28

Nonostante abbia messo a segno un aumento del 74% nel traffico passeggeri, nel primo trimestre dell’anno Londra Heathrow ha comunque registrato perdite, seppure ridotte rispetto ai mesi rpecedenti.

Lo scalo, come riporta Travelmole, ha annunciato perdite ante imposte pari a 139 milioni di sterline, in calo rispetto ai 223 milioni di sterline dell'anno scorso.



Secondo i rappresentanti dello scalo, la responsabilità sarebbe da imputarsi alle scelte operate dalla Caa. "La Civil Aviation Authority ha commesso errori evidenti, che mineranno gli investimenti necessari per migliorare il servizio aeroportuale".

Heathrow presenterà pertanto ricorso contro la Caa per l’imposizione del tetto massimo delle tasse aeroportuali, che lo scalo ritiene essere troppo basso.



Intanto però, i ricavi sono aumentati del 57% raggiungendo gli 814 milioni di sterline. “Il 2023 è iniziato positivamente. Stiamo costruendo la nostra rete di rotte per collegare tutta la Gran Bretagna" ha affermato il ceo dell’aeroporto di Heathrow, John Holland-Kaye.