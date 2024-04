Gruppo Nicolaus, accordo per l’incoming con Top of Travel

Il Gruppo Niucolaus presenta un ambizioso progetto di sviluppo dedicato all’incoming, che l’a.d. Giuseppe Pagliara aveva già anticipato nei mesi scorsi.

La strategia mira a potenziare il business nei periodi stagionali di spalla e a creare valore per la destinazione Puglia per l’area del Sud Italia.

“Stiamo lavorando da anni per l’attivazione di un’attività di incoming che sia consistente, rilevante per l’ampliamento e la diversificazione del business e che rappresenti un’innovativa messa a sistema di una progettualità e di una operatività già parte del nostro dna, strettamente connesso al nostro territorio. Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di aver costruito questa operazione in sinergia con un operatore prestigioso come il francese Top of Travel, lavorando a stretto contatto con il contesto locale, e che un piano importante per l’ampliamento del nostro business parta proprio dalla Puglia, come primo passo di un percorso che ci vedrà lavorare in diverse aree del Sud Italia, anche in qualità di dmc”, commenta Danilo Pomes, international sales manager di Nicolaus.

La nuova visione dell’incoming parte da tre elementi chiave: l’attivazione di un dialogo con il territorio in chiave proattiva e sinergica; il riavvio e l’attivazione ex novo di interazioni privilegiate con mercati ad alto valore aggiunto; la sistematizzazione dei servizi di dmc, con un ampliamento del raggio di azione, finalizzato a rendere le realtà locali ancora più protagoniste.

Segno tangibile di questa intenzione è l’accordo siglato con l’operatore francese Top Of Travel, leader sul mercato francese, con 24 anni di storia, specializzato nella creazione di pacchetti turistici in oltre 25 destinazioni nel mondo: già operativo, l’accordo sarà attivo fino al 2026.

Al centro dell’operazione la struttura a gestione diretta Nicolaus Prime Il Gabbiano, affacciato sulla Baia delle Canne di Marina di Pulsano.

Unitamente al soggiorno, la formula di accoglienza declinata ad hoc prevede servizi speciali nel resort e un ricco portfolio di esperienze modellate di concerto con diverse realtà locali, dopo un attento studio e attività di indagine di marketing, tese a soddisfare le attese degli ospiti francesi. In funzione territoriale, focus particolare anche su noleggio mezzi e trasferimenti, grazie a specifici accordi con una compagnia di noleggio e con una compagnia di taxi, che nel corso della prima giornata di soggiorno, prevede la presenza costante di due taxi in struttura.

“La nostra interlocuzione privilegiata rimane, naturalmente, quella con la distribuzione nazionale, dimostrata anche dai numeri di camere garantite nel periodo rilevante per le vacanze degli ospiti italiani. Pensiamo, però, che l’allungamento della stagione, andando a intercettare mercati stranieri di valore, sia sempre più cruciale per dare, da una parte, irrinunciabile solidità a organizzazioni come la nostra, alle strutture alberghiere e a chi eroga servizi, e, dall’altra, continuità economica a certi territori per far sì che il turismo sia sempre meno un fenomeno carsico e sempre più una risorsa con una forte sostenibilità sociale. I primi ospiti sono arrivati e l’alto gradimento espresso per il Nicolaus Prime Il Gabbiano, conferma della solidità di proposta della nostra Hospitality Company, e le attività sul territorio sono motivo di grande soddisfazione e un prezioso incentivo per continuare a lavorare” aggiunge Giuseppe Cavallo (nella foto), amministratore dell’hospitality company del gruppo.

Sempre nell’ottica di valorizzare il territorio, con la scoperta del suo patrimonio unico, gli ospiti potranno scegliere diverse experience attingendo al circuito di escursioni ‘Cuore di Puglia’, messo a punto dalla divisione Experience interna di Nicolaus.

Centrale per la creazione della proposta, l’interazione con le istituzioni locali.