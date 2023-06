di Paola Trotta

08:01

“L’espansione di Ita Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della nostra strategia, poiché non solo è fonte di redditività di per sé, ma incrementa contestualmente i flussi che originano e proseguono sul breve e medio raggio, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica per la nostra compagnia”. A dirlo Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo Volare Loyalty facendo una panoramica su quelli che sono gli investimenti della compagnia per la winter. L’occasione è l’inaugurazione della nuova rotta, ovvero Roma-Washington.

Usa strategici

“Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il Paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana – prosegue -. Pertanto, i voli diretti tra Nord America e Italia non rappresentano solo un’opportunità per viaggi di turismo e d'affari, ma garantiscono la migliore connettività alla comunità italiana all’estero. È una rotta strategica in entrambi i mercati, con coefficienti di riempimento molto alti e in costante crescita non solo nella stagione estiva, più di punta, ma anche durante la winter”.



E dopo il Roma-Washington appena inaugurato, ecco le nuove tratte in arrivo. “A seguire lanceremo nuove rotte su San Francisco il 1° luglio e su Rio de Janeiro, operato a cadenza giornaliera a partire dal 29 ottobre aggiunge Limosani -. Anche San Francisco, destinazione con un rilevante apporto di traffico leisure e un crescente peso del business travel e high yield leisure, è molto attesa dai nostri clienti e infatti, appena messa in vendita, già registra per il prossimo mese di luglio tassi di riempimento di tutto rispetto”. La compagnia opererà dunque 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia nel cuore della stagione estiva. “E da dicembre riapriremo la rotta sulle Maldive, Roma–Malè”, conclude.