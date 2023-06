di Paola Trotta

“Partiamo alla volta di Washington Dc a bordo dell’AirbusA330neo, dedicato al campione Gelindo Bordin, costruito interamente per Ita Airways". Emiliana Limosani, chief commercial officer e ceo Volare Loyalty presenta così le novità il giorno dell’inaugurazione del nuovo volo sugli Stati Uniti da Roma. “Voliamo in classe business all’insegna del Made in Italy, con interni firmati dal designer De Silva, menù dello chef stellato Vivalda e assistenti di volo vestiti da Cucinelli”.

Per l’aereo, la cabina è di ultima generazione, con i massimi livelli di comfort ed un maggiore spazio, un nuovo sistema di illuminazione, sofisticati sistemi di intrattenimento e una connettività WiFi completa. “E’ configurato con 291 posti, di cui 30 business class, 237 poltrone di economy, di cui 36 dedicate alla comfort economy”, aggiunge il cco. E riguardo alla frequenza e le prospettive di questa nuova tratta afferma: “Il nuovo volo Roma – Washington crescerà con la stagionalità, dalle attuali 5 frequenze settimanali fino ad arrivare ad operare con frequenza giornaliera ad agosto. Con Washington, Ita Airways apre ufficialmente la stagione summer 2023 e dà il via al grande investimento verso il mercato intercontinentale che caratterizzerà tutto l’anno”.



La Roma Fiumicino-Washington si propone con una vocazione dal giusto mix tra business e leisure travel. Una scelta strategica vista anche l’esistenza di una radicata comunità statunitense di origini italiane e, al tempo stesso, l’esigenza di un collegamento aereo diretto con l’Italia per le aziende presenti nell’area di attrazione di Washington. E annuncia una novità: “Ita Airways ha stretto una partnership commerciale con Confindustria, scaturita dalla concomitante apertura della nostra rotta e dalla rappresentanza di Confindustria nella città di Washington, in occasione della quale, l’Associazione ha organizzato una mostra evento dedicata al Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci e della quale daremo dettagli in conferenze stampa proprio a Washington nei prossimi giorni”.