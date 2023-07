Intelligenza artificiale e viaggi, Airbus firma l'appello contro le regole Ue

14:42

Ci sono molti dei nomi più importanti dell'industria europea nei più diversi settori: da Siemes a Heineken fino a Renault. E poi anche quello di Airbus. Il nome del colosso dell'aeronautica che rifonisce di aerei le compagnie di tutto il mondo compare tra i firmatari di un appello che si schiera contro il cosiddetto AI Act, ovvero l'insieme di regole varate dall'Europa per regolamentare l'intelligenza artificiale.

Come riporta corriere.it, la lettera chiede a Bruxelles di rivedere alcuni dettagli del documento che ha già ricevuto il via libera del Parlamento e si accinge ad essere discusso dai tre organi del parlamento.



I rilievi delle aziende

Secondo le 150 imprese firmatarie le regole rischiano di minare "la competitività e la sovranità tecnologica dell'Europa", relegando le imprese del Vecchio Continente ai margini del processo di sviluppo.



A finire sul banco degli imputati sono in particolare i rischi di responsabilità per chi userà l'intelligenza artificiale generativa (come ChatGpt) e questo porterebbe a un divario di produttività: le imprese di Paesi con legislature più morbide potrebbero avanzare più rapidamente rispetto a quelle europee. Il riferimento ovviamente è a nazioni come Stati Uniti e Cina.