Swissport Italia compie un anno: tutte le cifre delle operazioni negli scali

“I traguardi raggiunti e il livello delle nostre performance dimostrano non solo che i nostri processi sono consolidati, ma che stanno definendo il benchmark nel settore dei servizi aeroportuali a terra in Italia”. Questo il commento di Marina Bottelli, amministratore delegato di Swissport Italia, all’analisi dei dati di consuntivo del primo anno dall’inizio delle operazioni di Swissport in Italia.

Era infatti luglio 2022 quando l’azienda rilevò la gestione delle operazioni di terra delll’hub di Ita Airways all’aeroporto di Roma Fiumicino. Un’operazione strategica, che comportò l’assunzione di circa 1600 professionisti provenienti dall’ex Alitalia.



A seguire, nell’ottobre del 2022 al portfolio italiano di Swissport è stato aggiunto anche l’aeroporto di Milano Linate, portando il numero totale dei dipendenti a 2.355. Oggi Swissport Italia assiste 34 compagnie aeree e, per rafforzare il rapporto con i clienti, la società ha introdotto misure innovative come l'adozione del Net Promoter Score (NPS), un sistema di valutazione che consente ai clienti di valutare le performance di Swissport su base settimanale, oltra alle figure dei Key Account Manager (KAM).



Nel primo anno di attività, Swissport Italia ha gestito quasi 69mila voli, servito 8,1 milioni di passeggeri e processato un totale di 4,7 milioni di bagagli. Il tasso medio di puntualità dei voli delle compagnie aeree clienti è pari al 95%.