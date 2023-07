Air France partner delle Olimpiadi di Parigi del 2024

19:30

Arriva la sigla della partnership tra il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e Air France che diventa così partner ufficiale della 33ª Olimpiade dell'era moderna e ribadisce il suo sostegno all'organizzazione di questo evento globale, dopo essere stata partner della candidatura di Parigi 2024 dal 2016.

“Dopo essere stati entusiasti quando Parigi è stata scelta come città ospitante, siamo ansiosi di contribuire al successo di questo evento globale – è il commento del ceo di Air France-Klm Benjamin Smith -. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono in sintonia con le ambizioni e i valori di Air France. Più che mai, nell'estate del 2024, mostreremo il meglio della Francia in tutto il mondo promuovendo l'eccellenza, il rispetto e l'inclusione”.