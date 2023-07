Air France rafforza il lungo raggio, via al Parigi-Abu Dhabi

15:55

Decollerà il 29 ottobre il nuovo volo di Air France da Paris-Charles de Gaulle ad Abu Dhabi, un collegamento giornaliero operato da un A350-900 con 324 posti.

In cabina Business i posti sono 34, 24 in Premium Economy e 266 in Economy.

Il decollo dalla capitale francese è previsto alle 21,15, con atterraggio nell’emirato alle 6,45 del giorno successivo, mentre al ritorno la partenza da Abu Dhabi sarà alle 8,45, con arrivo a Parigi alle 13,15.



Oltre ad Abu Dhabi, quest’inverno Air France volerà anche alla volta di destinazioni quali Beirut, Dubai, Il Cairo e Tel Aviv, con un massimo di 49 voli settimanali.



Per aiutare i clienti a evitare spiacevoli disguidi Air France li invita a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all'arrivo a destinazione.