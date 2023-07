FlixBus aggiunge la Finlandia alla sua rete: è il 41esimo Paese

15:58

La Finlandia diventa il 41esimo Paese della rete di FlixBus. L’operatore collega ora non solo le città finlandesi tra di loro, ma anche queste ultime all’Europa centrale, fornendo servizi dal Nord al Sud del continente.

I primi autobus partiranno da Varsavia, capitale della Polonia, per terminare la corsa a Vaasa, in Finlandia, incluso un viaggio in traghetto da Tallinn a Helsinki. Grazie alle partnership di FlixBus con gli operatori locali, infatti, i passeggeri acquistando un solo biglietto potranno combinare il viaggio in autobus con quello in traghetto e arrivare nel Paese con una sola prenotazione.



In Finlandia gli autobus si fermano a Vaasa, Närpiö, Pori, Rauma, Raisio, Turku, Salo, Espoo e Helsinki. Il percorso prosegue poi attraverso l'Estonia, la Lettonia e la Lituania prima di raggiungere la fermata finale a Varsavia, in Polonia. Con una sola interconnessione i passeggeri finlandesi possono poi raggiungere altre città europee come Berlino, Vienna o Bratislava.