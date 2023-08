Air France-Klm, potenziati i chioschi check-in negli hub europei

18:00

Pagamenti contactless e nuove funzionalità. Con queste novità Sita, fornitore globale di tecnologia per l’industria dei trasporti, ha potenziato i 400 chioschi check-in TS6 del Gruppo Air France-Klm, presenti negli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol e in altri hub europei.

I nuovi TS6 offriranno opzioni di pagamento migliorate e una serie di funzionalità avanzate, che includono anche la possibilità di connettersi senza problemi con i dispositivi mobili.



I chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (PCI - Payment Card Industry), per l’accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone.



Air France-Klm può, inoltre, personalizzarli in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi.



“I nostri chioschi di check-in negli aeroporti di Charles de Gaulle e Schiphol sono un elemento fondamentale della nostra offerta self-service per i nostri passeggeri – commenta in una nota Pierre-Olivier Bandet, evp information systems presso Air France-Klm. Per dare questo servizio abbiamo bisogno di una flotta di chioschi che siano affidabili, sempre disponibili e facili da usare per i passeggeri. Sita ha soddisfatto tutte e tre queste esigenze”.



“Con una crescita continua del volume di passeggeri, digitalizzare il viaggio del passeggero con nuove opzioni self-service sarà fondamentale – spiega Sergio Colella, presidente Sita per l’Europa -. Questo aiuterà a snellire il flusso di passeggeri che transitano in aeroporto e, allo stesso tempo, darà ai viaggiatori un maggiore controllo sul loro viaggio”.