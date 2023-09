Lufthansa in India: il ritorno dell’A380 e il piano di sviluppo

14:44

Sull’onda del successo crescente dell’India, con una domanda di voli in continuo aumento, Lufthansa ha deciso di riportare il suo A380 a Delhi la prossima estate. L’annuncio è stato fatto dai vertici del vettore in occasione delle celebrazioni del 60esimo anno di attività a Nuova Delhi. Lufthansa ha volato per la prima volta con l’A380 qui nel 2014, ma ha interrotto il servizio nel 2019. La pandemia di Covid, poi, ha ulteriormente allontanato le prospettive del ritorno del superjumbo in India, ma con la robusta ripresa dei viaggi internazionali l’A380, come spiega Simple Flying, sta tornando alla ribalta.

I nuovi voli

"L'India ha riaperto molto presto - riferisce Elise Becker, vicepresidente per l'Asia Pacifico di Lufthansa Group -: siamo in ripresa al 100% rispetto al 2019 in India. È anche uno dei pochi mercati in cui vedremo più frequenze rispetto al 2019 entro la fine dell'anno, grazie a una domanda stabile e forte".



Il ritorno del velivolo fa parte del più ampio piano di espansione del vettore nel subcontinente indiano, piano che prevede nuovi voli tra Bangalore e Monaco a novembre e tra Francoforte e Hyderabad a gennaio 2024.



I servizi aggiuntivi (5 voli settimanali Bangalore-Monaco e tre settimanali da Francoforte a Hyderabad) porteranno il numero di voli settimanali di Lufthansa nel Paese da 56 a 64. Con una vasta rete nel Paese il Gruppo Lufthansa dà lavoro a più di 1.000 membri dello staff in India.