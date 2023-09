flydubai apre una nuova rotta su Mombasa in Kenya

21:00

Una nuova rotta che collega Dubai a Mombasa, la città costiera nel sud-est del Kenya, è quello messo in programmazione a partire dal 17 gennaio prossimo da flydubai.

I voli per l'aeroporto Internazionale Moi di Mombasa opereranno quattro volte a settimana dal Terminal 3 del Dubai International airport il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica. Con il lancio delle operazioni per Mombasa, flydubai amplia la propria rete in Africa raggiungendo 11 destinazioni in 10 paesi, tra cui Addis Abeba, Alessandria, Asmara, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Mogadiscio e Zanzibar.



"Vediamo molto potenziale nei mercati africani e non vediamo l'ora di aumentare la nostra presenza nel continente, in linea con il piano di espansione del nostro network e della nostra flotta - dice Ghaith Al Ghaith, chief executive officer di flydubai -. I nostri voli diretti per Mombasa da gennaio e le crescenti operazioni in Africa sosterranno i flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati dell’Africa orientale".



Il volo per Mombasa sarà operato in codeshare con Emirates.