Airbus, rush per rispettare le consegne

09:21

Airbus deve mettere il turbo per stare dietro alle consegne previste. Al 30 settembre infatti la casa di produzione aveva consegnato 488 aerei, 232 in meno rispetto all'obiettivo fissato per l'intero anno.

I ritardi, come precisa preferente.com, sono collegati alle difficoltà nelle forniture dei materiali. La situazione ha portato a ridurre i ritmi di produzione. Ad oggi ha consegnato 36 A350, 20A330 e 391 aeromobili della famiglia A320neo, oltre a 41 A220.



In ogni caso Airbus risulta in vantaggio rispetto al diretto concorrente Boeing, che ha raggiunto quota 344 consegne tra gennaio ed agosto.