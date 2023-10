di Lino Vuotto

09:44

Un andamento positivo generale per tutta la compagnia di cui ha beneficiato anche il mercato italiano, con la previsione di chiudere il 2023 con un risultato sopra il budget. C’è soddisfazione in casa di Air Europa, che festeggia mettendo già in campo la prima novità per il prossimo anno: “Dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria, riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l’operatività – sottolinea il country manager Italia Renato Scaffidi - e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia 2 frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre”.

Ma il prossimo anno la Penisola dovrebbe beneficiare anche di un aumento delle frequenze sulle due direttrici principali, Roma e Milano, grazie all’ampliamento della flotta previsto nei prossimi mesi. “Quest’anno stiamo avendo aerei sempre pieni, con una clientela che sta apprezzando le opportunità che offriamo sul lungo raggio, con particolare riferimento a Centro e Sud America”, aggiunge il manager, che mette così l’accento sul fatto che i prezzi alti ma in linea con il mercato non abbiano inciso sulla domanda, anche per quanto riguarda il segmento del business travel.



Intanto per quanto riguarda la stagione invernale resteranno attive le due frequenze giornaliere sia su Milano sia su Roma, mentre a livello internazionale verranno aumentate le frequenze su Cordoba e Asuncion, mentre per la prossima estate l’incremento potrebbe riguardare anche Medellin.