Delta e airBaltic, rotte in codeshare tra il Nord America e la Lettonia

08:47

Dal 22 novembre Delta Air Lines e airBaltic voleranno in codeshare. La collaborazione nasce in seguito alla forte domanda per i collegmenti transatlantici.

La compagnia americana aggiungerà così il suo codice ai voli airBaltic, fornendo ai passeggeri opzioni di viaggio più flessibili tra il Nord America e la Lettonia.



“Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine per collegare meglio i passeggeri Delta a più parti del mondo”, ha affermato Alain Bellemare, president - International di Delta. “Lavorare a stretto contatto con airBaltic rafforzerà ulteriormente il collegamento di Delta con questa vivace regione europea e offrirà ai clienti dei Paesi Baltici un accesso senza uguali alle destinazioni in tutti gli Stati Uniti”.



Con il nuovo accordo Delta di inserire il proprio codice su 20 rotte operate da airBaltic verso Riga, Tallinn e Vilnius.



“Si tratta di un risultato storico per airBaltic e per la Lettonia, e ci prepariamo ora ad espandere il nostro network attraverso l’Oceano Atlantico - ha affermato Martin Gauss, president e ceo di airBaltic -. La collaborazione con Delta, conosciuta per il suo vasto network e per l’infrastruttura di cooperazione internazionale, offre enormi opportunità. Non porterà solo nuovi passeggeri per airBaltic, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale dei Paesi Baltici”.