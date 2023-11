Wizz Air ottiene il permesso per volare in India; ma attende gli aerei

15:29

Per Wizz Air si potrebbe aprire un nuovo mercato, ma resta il nodo della consegna degli aeromobili.

Il vettore ha infatti ottenuto dalle autorità competenti l'autorizzazione a volare in India, destinazione che potrebbe collegare tramite il suo hub di Abu Dhabi. Ma, come riporta preferente.com, per le nuove rotte dovrebbe utilizzare gli A321xlr, di cui ha 45 modelli in ordine. La consegna tuttavia è in ritardo, a causa della richiesta dell'Easa di modifiche ai serbatoi del carburante.



I permessi consentirebbero 7 voli a settimana. E, in attesa degli aeromobili a lungo raggio, secondo alcuni Wizz Air starebbe valutando di inserire uno scalo e operare con aeromobili a gittata inferiore.