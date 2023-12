Ryanair contro gli aiuti Covid ad Air France-Klm: i giudici danno ragione alla low cost

15:09

Ryanair intasca una vittoria sul fronte delle cause legali. La low cost si è vista infatti dare ragione dal Tribunale di Bruxelles a proposito della contestazione dei fondi Covid ricevuti da Air France-Klm.

Come riassume irishtimes.com, la Commissione Ue aveva approvato un totale di 7 miliardi di aiuti più una ricapitalizzazione da 4 miliardi tra il 2020 e il 2021, per sostenere la compagnia durante il periodo Covid.



Ma Ryanair si era opposta alla mossa, chiamando in causa le regole sulla concorrenza. Ora il tribunale europeo ha dato ragione alla compagnia di Michael O'Leary.